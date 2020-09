Τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε πριν από λίγο ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Ζοζέπ Μπορέλ στο Twitter, συζήτησαν «για την κρίση στο Ναγκόρνο-Καραμπάχ και το πόσο σημαντική είναι η αποκλιμάκωση, καθώς και τρέχοντα ζητήματα της ατζέντας ΕΕ-Τουρκίας και ειδικά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο».

I spoke with Turkey FM @MevlutCavusoglu to discuss the crisis in #NagornoKarabakh and the importance of de-escalation, as well as the current issues on the EU-Turkey agenda in particular the situation in the Eastern Mediterranean