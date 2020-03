Έκπληξη και ανησυχία προκαλεί στην Ευρώπη η απόφαση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ να απαγορεύσει για 30 ημέρες τα ταξίδια στην Ε.Ε. εκτός της Βρετανίας, της Ιρλανδίας και όσες χώρες δεν βρίσκονται στη Συνθήκη Σένγκεν.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ είπε ότι η Ε.Ε. θα αξιολογήσει σήμερα την κατάσταση για να προσπαθήσει «να αποφύγει» τις οικονομικές επιπτώσεις της απόφασης Τραμπ.

«Μετά την απαγόρευση των ταξιδιών που ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, θα αξιολογήσουμε την κατάσταση σήμερα», ανέφερε ο Μισέλ σε ανάρτησή του στο Twitter, συνταγμένη στα αγγλικά.

«Η οικονομική αναταραχή πρέπει αποφευχθεί», πρόσθεσε ο Μισέλ, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου ότι απαγορεύει για τριάντα ημέρες η είσοδος στην επικράτεια των ΗΠΑ στους ταξιδιώτες από την Ευρώπη, για να αποφευχθεί η εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού.

Following the travel ban @realDonaldTrump announced, we will assess the situation today.



Economic disruption must be avoided. #Europe is taking all necessary measures to contain the spread of the #COVID19 virus, limit the number of affected people and support research.