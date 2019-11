Έργα τέχνης των Tracy Emin και Campana Brothers χρησιμοποίησε ο αρχιτέκτονας Πίτερ Μαρίνο (Peter Marino) για να δώσει πνοή στο εσωτερικό του καταστήματος του Louis Vuitton στη New Bond Street του Λονδίνου.

Μετά από 14 μηνών εργασίες ανακαίνισης, το κατάστημα ξανάνοιξε και δεσπόζει, εντυπωσιάζοντας, σε μία γωνία οικοδομικού τετραγώνου στο Mayfair, στο Δυτικό Λονδίνο.

«Έχω δουλέψει με τον γαλλικό οίκο ειδών πολυτελείας από το 1994, και απομακρυνθήκαμε από όλο αυτό το καφέ ξύλο που χρησιμοποιούσαμε αρχικά» εξήγησε ο Μαρίνο. «Υπήρξε μια πραγματική επανάσταση προς κάτι πιο ανάλαφρο, καθαρό και -θα τολμούσα να πω- πιο χαρούμενο» πρόσθεσε.

Κάθε ένα από τα δωμάτια είναι ενδεδυμένο με έργα τέχνης, καθώς ο Μαρίνο θέλησε να μεταφέρει στο εσωτερικό του καταστήματος τη θεατρικότητα των βιτρίνων. Για παράδειγμα, σε έναν τοίχο του ισογείου, φιγουράρει ένας πίνακας της Αμερικανής Sarah Crowner (σχήματα σε χρώμα μπλε, πορτοκαλί και φούξια, τα οποία συμπλέκονται). Δίπλα, ένα καρδιόσχημο γλυπτό με νέον της Tracey Emin, στο οποίο αναγράφεται «love is what you want».

Συχνά, ο Πίτερ Μαρίνο είναι ο εκλεκτός των οίκων ειδών πολυτελείας που επιθυμούν ένα εντυπωσιακό κατάστημα λιανικής.

Το 2016, δημιούργησε το κατάστημα-ναυαρχίδα του ελβετικού οίκου ρολογιών Hublot στη Νέα Υόρκη ενώ πριν τέσσερα χρόνια, συνεργάστηκε με τον Christian de Portzamparc για τη μπουτίκ στη Σεούλ του οίκου Dior.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ