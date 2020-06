Σοκάρουν οι εικόνες από το Σιάτλ που δείχνουν οδηγό αυτοκινήτου να γκαζώνει για να παρασύρει διαδηλωτές σε κινητοποίηση για τον φόνο του Τζόρτζ Φλόιντ.

Ο δράστης που ήταν ένοπλος, πυροβόλησε και τραυμάτισε 27χρονο διαδηλωτή που σύμφωνα με το Reuters το ζήτησε το λόγο όταν σταμάτησε το όχημα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που δείχνει καθαρά ένα μαύρο αυτοκίνητο να πέφτει πάνω στο πλήθος και οι άνθρωποι να τρέχουν πανικόβλητοι.

Ο τραυματίας είπε ότι είδε το αυτοκίνητο να έρχεται κατά πάνω τους και πως μόλις σταμάτησε χτύπησε τον οδηγό στο πρόσωπο πριν εκείνος τον πυροβολήσει, όπως μεταδίδουν οι New York Times.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός έχει προσαχθεί και έχει κατασχεθεί το όπλο του.



BREAKING: A man drives a car into a crowd of protesters in Seattle, before exiting the vehicle with a gun. At least one person was shot, others injured.



Shooting victim stable; Suspect arrested.pic.twitter.com/ahKFNelVTe