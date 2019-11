Ένοπλος εισέβαλε σε πίσω αυλή σπιτιού όπου γινόταν πάρτυ και άνοιξε πυρ, στην Καλιφόρνια, σκοτώνοντας 3 άτομα και τραυματίζοντας σοβαρά άλλα 6.

Το πάρτυ γινόταν σε αυλή στην περιοχή Φρέσνο της Καλιφόρνια, όπου είχαν μαζευτεί οικογένεια και φίλοι να δουν ποδόσφαιρο, όταν ξαφνικά ένας άγνωστος εισέβαλε και άρχισε να πυροβολεί.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το RT, 9 άτομα τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς, τρία από τα οποία τραυματίστηκαν θανάσιμα. Οι δύο νεκροί σύμφωνα με το RT επιβεβαιώθηκαν αμέσως, ενώ ο τρίτος υπέκυψε στα τραύματά του στο νοσοκομείο. Οι 6 τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο και είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

#BREAKING MASSIVE police response in a neighborhood by Peach/Pine in Fresno. Streets clogged with cars/ambulances...a lot of people being put on stretchers. Waiting to learn more. pic.twitter.com/HUT03Cdryp