Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Νέες κατηγορίες σε βάρος της βασιλικής οικογένειας για το πώς έχει χειριστεί τις επιθέσεις σε βάρος του ιδίου και της συζύγου του Μέγκαν Μαρκλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εξαπολύει ο πρίγκιπας Χάρι στο πρώτο επεισόδιο σειράς ντοκιμαντέρ για την ψυχική υγεία.

Μιλώντας στην Όπρα Γουίνφρεϊ, συνδημιουργό του ντοκιμαντέρ με τίτλο 'The Me You Can't See' που προβάλλεται από το Apple TV+, ο δούκας του Σάσεξ δε διστάζει να πει επίσης ότι ως ενήλικας στράφηκε στο αλκοόλ και στις ουσίες για να διαχειριστεί το θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Αναφερόμενος στις διαδικτυακές επιθέσεις που βίωσε με τη σύζυγό του σημειώνει: «Ένιωθα τελείως αβοήθητος. Νόμιζα ότι η οικογένεια μου θα βοηθούσε, αλλά κάθε αίτημα, παράκληση, προειδοποίηση, ό,τι κι αν είναι, απλώς αντιμετωπίστηκε με απόλυτη σιωπή ή απόλυτη παραμέληση».

Υποστηρίζει ότι η βασιλική οικογένεια δε συζήτησε για το θάνατο της μητέρας του και ότι απλά ανέμεναν από τον ίδιο να αντιμετωπίσει τις πιέσεις από τον Τύπο και την ψυχική αναστάτωση.

«Ο πατέρας μου συνήθιζε να μου λέει όταν ήμουν νεότερος, έλεγε και στον Γουίλιαμ και σε μένα 'Ε, έτσι ήταν για μένα, επομένως έτσι θα είναι και για εσάς'», δηλώνει ο πρίγκιπας Χάρι, προσθέτοντας ότι αυτό δεν βγάζει νόημα και ότι θα έπρεπε ένας πατέρας να κάνει ό,τι μπορεί για να μην υποφέρουν το ίδιο τα παιδιά του.

Μιλά επίσης για την οργή που αισθάνεται όταν ακούει και βλέπει κάμερες, για κρίσεις πανικού, αλλά και για την προθυμία του να πίνει και να κάνει χρήση ναρκωτικών όταν μεγάλωσε. Περιγράφει την περίοδο από 28 έως 32 στων ως «εφιάλτη» και αποκαλύπτει ότι ξεκίνησε ψυχοθεραπεία πριν από τέσσερα χρόνια, με τον καταλύτη για την αλλαγή να είναι η γνωριμία του με τη Μέγκαν Μαρκλ.

Λέει επίσης ότι ο λόγος που η σύζυγός του αντιστάθηκε στις αυτοκτονικές τάσεις που η ίδια είχε αποκαλύψει στην πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στην Όπρα Γουίνφρεϊ ήταν επειδή θα ήταν «άδικο» για τον ίδιο μετά από τη μητέρα του να χάσει και τη γυναίκα που αγαπά.