Το γύρο του κόσμου κάνει περιστατικό που σημειώθηκε στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια δικαστικής ακρόασης που γινόταν μέσω Zoom και αφορούσαν υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας με τον θύτη να βρίσκεται στο διπλανό δωμάτιο.

Όπως αναφέρει το BBC, η δικηγόρος του θύματος, όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ, είπε στον δικαστή ότι είχε πληροφορίες ότι ο θύτης ήταν στο σπίτι του θύματος και μάλιστα στο διπλανό δωμάτιο κατά την ακρόαση.

Εξέφρασε δε φόβο για την ασφάλεια του θύματος.

Με το τσιγάρο στο στόμα και τις χειροπέδες στα χέρια ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι ποτέ δεν επιτέθηκε στη γυναίκα με τον δικαστή να του λέει: «Είναι η πρώτη φορά που κάποιος είναι στο διπλανό δωμάτιο και πιθανόν εκφοβίζει τον μάρτυρα. Μην πεις τίποτα άλλο. Η εγγύησή σου ακυρώνεται. Σκάβεις τον λάκκο σου. Έχεις φτάσει στον πάτο και συνεχίζεις να σκάβεις» είπε.

Ο άνδρας, εν τέλει, συνελήφθη μετά από σχετική διαταγή.

