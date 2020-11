Το μήνυμα του για τη νίκη του Τζο Μπάιντεν έστειλε μέσω Twitter και ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

«Οι άνθρωποι της Αμερικής μίλησαν. Είναι καιρός να ενωθούμε για χάρη του Έθνους. Συγχαρητήρια στον εκλεγέντα Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και την Αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις. Προσευχόμαστε για αυτούς και τον Πρόεδρο Τραμπ να συνεργαστούν για την ειρηνική μεταβίβαση της εξουσίας. Ένα έθνος υπό τον Θεό!» γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ελπιδοφόρος, συγχαίροντας τον Μπάιντεν και την Κάμαλα Χάρις για την εκλογή τους στις θέσεις του Προέδρου και της Αντιπροέδρου αντίστοιχα.

The People of America have spoken. It is time to come together for the sake of the Nation. Congratulations to President-elect @JoeBiden VP-elect @KamalaHarris. We pray for them and President Trump to work together for the peaceful transfer of power. One Nation under God!