Είναι γεγονός ότι ο γνωστός rapper Kάνι Γουέστ δήλωσε ότι θα υποβάλει υποψηφιότητα για τις προεδρικές εκλογές του 2020 στις ΗΠΑ.

Η είδηση έγινε viral, τα ΜΜΕ ασχολούνται συνεχώς με αυτό και το Twitter πήρε φωτιά. Πάντως μέχρι στιγμής ο Kanye δείχνει ατάραχος και δεν ανησυχεί. Στο πλευρό του εννοείται ότι στάθηκε η σύζυγός του Κιμ Καρντάσιαν η οποία μπορεί σύντομα να είναι και η Πρώτη Κυρία της Αμερικής.

