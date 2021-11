Ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ έκανε δημοσκόπηση στο Twitter, ρωτώντας εάν θα πρέπει να πουλήσει το 10% των μετοχών του στην Tesla και οι περισσότεροι χρήστες απάντησαν «Ναι».

Οι ψηφοφόροι υποστήριξαν την πώληση μετοχών με μεγάλη διαφορά, με περίπου 58% «υπέρ» έναντι 42% «κατά». Σημειώνεται ότι υποβλήθηκαν πάνω από 3,5 εκατομμύρια ψήφοι.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?