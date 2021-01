Οποιοσδήποτε επιτυχημένος Διευθύνων Σύμβουλος θα πει ότι τα άτομα που προσλαμβάνονται μπορούν να απογειώσουν ή να διαλύσουν μια εταιρεία.

Για τον Έλον Μασκ, δεν έχουν τόση σημασία τα πανεπιστημιακά πτυχία, ούτε το απολυτήριο λυκείου. Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla φαίνεται ότι στα βιογραφικά των υποψηφίων θέλει να δει κάτι άλλο και αυτό είναι το «ιστορικό επιτευγμάτων». «Δεν χρειάζεται καν να έχεις πτυχίο κολεγίου ή ακόμη και γυμνάσιο», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tesla κατά τη διάρκεια συνέντευξης του 2014 με την Auto Bild. Αντ 'αυτού, ο Μασκ αναζητά «αποδεικτικά στοιχεία εξαιρετικής ικανότητας» όταν πρόκειται για πρόσληψη.

"Εάν υπάρχει ιστορικό εξαιρετικών επιτευγμάτων, τότε είναι πιθανό ότι θα συνεχιστεί στο μέλλον", είπε.

Πώς ο Έλον εντοπίζει έναν ψέυτη

Το πρόβλημα είναι ότι ο καθένας μπορεί να πει ότι είναι οι καλύτεροι σε αυτό που κάνουν, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο - και μερικές φορές αδύνατο - να γνωρίζουμε αν λένε την αλήθεια.

Σύμφωνα με το CNBC, ο Mασκ αποκάλυψε τη λύση του στη Διάσκεψη Κορυφής της Παγκόσμιας Κυβέρνησης το 2017. Κάνει από κάθε υποψήφιο που παίρνει συνέντευξη την ίδια ερώτηση:

«Πες μου μερικά από τα πιο δύσκολα προβλήματα που κλήθηκες να αντιμετωπίσεις και με ποιον τρόπο τα έλυσες».

Διότι «οι άνθρωποι που έλυσαν πραγματικά το πρόβλημα ξέρουν ακριβώς πώς το έκαναν», είπε. "Ξέρουν και μπορούν να περιγράψουν τις μικρές λεπτομέρειες."

Η μέθοδος του Μασκ εξαρτάται από την ιδέα ότι κάποιος που κάνει ψευδή δήλωση δεν θα έχει την ικανότητα να το υποστηρίζει πειστικά, οπότε θέλει να τους ακούσει να μιλούν για το πώς δούλεψαν σε ένα ακανθώδες ζήτημα, βήμα προς βήμα.

Είναι αποτελεσματική η στρατηγική του Mασκ; Τι λέει μελέτη

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Journal of Applied Research in Memory and Cognition τον περασμένο Δεκέμβριο αποκάλυψε διάφορες προσεγγίσεις για τον εντοπισμό ψεύτη με βάση μια την τεχνική της συνέντευξης εργασίας που, αρκετά διασκεδαστικά, υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα αυτού που έκανε ο Mακ εδώ και χρόνια.

Μία τέτοια τεχνική, που ονομάζεται «Ασύμμετρη Διαχείριση Πληροφοριών», έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στον ερωτώμενο ένα σαφές μέσο για να αποδείξει την αθωότητα ή την ενοχή του στον ερευνητή παρέχοντας λεπτομερείς πληροφορίες.

«Οι μικρές λεπτομέρειες αποτελούν τη ζωτική δύναμη των ιατροδικαστικών ερευνών και μπορούν να παρέχουν στους ερευνητές γεγονότα για έλεγχο και μάρτυρες για να ρωτήσουν», έγραψε ο Cody Porter, ένας από τους συγγραφείς της μελέτης και ανώτερος διδακτικός συνεργάτης στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ.

Συγκεκριμένα, πρόσθεσε, οι ερευνητές θα πρέπει να δώσουν σαφείς οδηγίες στους ερωτηθέντες ότι «εάν παρέχουν περισσότερες, πιο λεπτομερείς δηλώσεις σχετικά με το γεγονός ενδιαφέροντος, τότε ο ερευνητής θα είναι καλύτερα σε θέση να εντοπίσει εάν λένε την αλήθεια ή ψέματα».

Ο Porter και η ομάδα των ερευνητών του διαπίστωσαν ότι οι «αληθινοί αφηγητές» συνήθως επιδιώκουν να αποδείξουν την αθωότητά τους και συνήθως παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες ως απάντηση σε αυτές τις οδηγίες.

"Αντίθετα, οι ψεύτες επιθυμούν να κρύψουν την ενοχή τους", εξήγησε ο Porter. «Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να αποκλείσουν στρατηγικά τις πληροφορίες ως απάντηση. Η υπόθεσή τους εδώ είναι ότι η παροχή περισσότερων πληροφοριών θα διευκολύνει τον ερευνητή να εντοπίσει το ψέμα τους, οπότε αντ 'αυτού παρέχουν λιγότερες πληροφορίες. "

Πηγή: CNBC