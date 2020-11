Ο Ελον Μασκ ανακοίνωσε το βράδυ της Πέμπτης ότι έκανε τέσσερα τεστ αντιγόνων για να διαπιστώσει αν έχει προσβληθεί από Covid-19 κι έλαβε δύο θετικά και δύο αρνητικά αποτελέσματα.

Something extremely bogus is going on. Was tested for covid four times today. Two tests came back negative, two came back positive. Same machine, same test, same nurse. Rapid antigen test from BD.