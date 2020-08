Το τελευταίο διάστημα οι αποκαλύψεις για την Έλεν Ντετζενέρις που έρχονται στην επιφάνεια προκαλούν σοκ και μάλλον πείθουν πως η παρουσιάστρια, δεν είναι τόσο ευγενική όσο νομίζουμε.

Η ίδια μάλιστα, χαρακτηρίζεται από πρώην συναδέλφους της "ως ο πιο κακός άνθρωπος στον κόσμο", ενώ μέρα με την μέρα χάνει την δημοτικότητά της μετά της κατηγορίες από πρώην εργαζόμενους που θέλουν το περιβάλλον πίσω από τις κάμερες να είναι αρκετά τοξικό και πολλές φορές ρατσιστικό.

Πρόσφατα μάλιστα ήρθε στην επιφάνεια ένα παλιό της tweet και έγινε viral. Πιο συγκεκριμένα, η διάσημη παρουσιάστρια το 2009 είχε γράψει: "Έκανα έναν από τους υπαλλήλους μου να κλαίει σαν μωρό στη σημερινή εκπομπή. Ειλικρινά, ένιωσα καλά".

I made one of my employees cry like a baby on today’s show. Honestly, it felt good.