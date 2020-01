Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στην ανατολική Τουρκία στην επαρχία Ελαζίγ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε εστιακό βάθος 10 χλμ στις 19:55. Το γραφείο διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Καταστάσεων ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού είναι το Σιβρίτζε και η σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 6,8 Ρίχτερ.

To Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,7 Ρίχτερ με 10 χιλιόμετρα εστιακό βάθος.

Οι τουρκικές αρχές δεν έχουν δώσει στοιχεία για τραυματισμούς ή υλικές ζημιές. Τουρκικές οργανώσεις αρωγής στέλνουν ομάδες στην πληγείσα περιοχή.

Κρατικά ΜΜΕ στη γειτονική Συρία μετέδωσαν ότι ο σεισμός έγινε αισθητός σε περιοχές της χώρας.Μέσα μαζικής ενημέρωσης στον Λίβανο μετέδωσαν ότι η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Βηρυτό και την Τρίπολη.

Κάποιοι κάτοικοι κατέγραψαν σε βίντεο τη στιγμή του σεισμού.

📹 | #BREAKING



6.8 magnitude #earthquake hits #Turkey's Elazig, forcing people to flee their homes - the eartquake was felt in surrounding cities as far as capital #Ankara



The earthquake was felt also in countries such as #Syria, #Lebanon and #Israelpic.twitter.com/UmS3hiUGCG