Λονδίνο: Θανάσης Γκαβός

Τραύματα από επίθεση με μαχαίρι έχει υποστεί αδιευκρίνιστος αριθμός πολιτών στο Στρέταμ του νότιου Λονδίνου, με το δράστη να έχει δεχθεί τα πυρά αστυνομικών.

Οι λεπτομέρειες των επιθέσεων ερευνώνται, αλλά σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία περιστατικό έχει κηρυχθεί τρομοκρατικής φύσης. «Ένας άνδρας πυροβολήθηκε από ένοπλους αστυνομικούς στο Στρίταμ (νότιο Λονδίνο). Σε αυτό το στάδιο ένας αριθμός ανθρώπων φέρεται να έχουν μαχαιρωθεί. Οι περιστάσεις ερευνώνται -το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως σχετιζόμενο με την τρομοκρατία», ανέφερε η αστυνομία σε ανάρτησή της στο Twitter.

#INCIDENT A man has been shot by armed officers in #Streatham. At this stage it is believed a number of people have been stabbed. The circumstances are being assessed; the incident has been declared as terrorist-related. Please follow @metpoliceuk for updates