Μια συγκλονιστική προσωπική εξομολόγηση ήταν το τηλεοπτικό μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Τζο Μπάιντεν, με αφορμή το ζοφερό ορόσημο των 100.000 Αμερικανών ζωών που χάθηκαν από την πανδημία του κορωνοϊού. «Το έθνος θρηνεί μαζί σας» δήλωσε στους πενθούντες ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία.



«Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία μας τόσο σκοτεινές, τόσο συγκλονιστικές, που μένουν για πάντα σταθερά σε κάθε μια από τις καρδιές μας ως συλλογική θλίψη. Σήμερα είναι μία από αυτές τις στιγμές. 100.000 ζωές έχουν χαθεί τώρα από αυτόν τον ιό» σημείωσε.



Ο Μπάιντεν, μιλώντας από το σπίτι του στο Ντελαγουέρ, ανακάλεσε τη δικές του οικογενειακές τραγωδίες, θέλοντας να καταδείξει στις οικογένειες των θανόντων ότι αντιλαμβάνεται τι περνάνε. '

There are moments in our history so grim, so heart-rending, that they're forever fixed in each of our hearts as shared grief. Today is one of those moments. 100,000 lives have now been lost to this virus.



To those hurting, I'm so sorry for your loss. The nation grieves with you. pic.twitter.com/SBBRKV4mPZ