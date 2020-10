Εξιτήριο από το Walter Reed πήρε το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα ΗΠΑ) ο Ντόναλντ Τραμπ. όπως ο ίδιος είχε προαναγγείλει.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος βγήκε από την κεντρική είσοδο του στρατιωτικού νοσοκομείου, όπου νοσηλευόταν με κορωνοϊό, φορώντας μάσκα και με το προεδρικό SUV μεταφέρθηκε στο Marine One για να μεταβεί στον Λευκό Οίκο.

Τον Τραμπ παρέλαβε από το στρατιωτικό νοσοκομείο το ελικόπτερο με το οποίο πήγε από τον Λευκό Οίκο στο Water Reed. Μόλις προσγειώθηκε, οι συγκεντρωμένοι υποστηρικτές του ζητωκραύγαζαν. Ο πρόεδρος Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο μετά από 72 ώρες νοσηλείας του στο Walter Reed.

BREAKING: Pres. Trump gives a thumbs up as he leaves Walter Reed Medical Center, where he was admitted Friday after testing positive for COVID-19.



The president did not answer a shouted question about others in his orbit who have tested positive. https://t.co/DWSBofwQdM pic.twitter.com/gZfv8b5BkH