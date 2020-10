Εξιτήριο από το Walter Reed πήρε το απόγευμα της Δευτέρας (ώρα ΗΠΑ) ο Ντόναλντ Τραμπ. όπως ο ίδιος είχε προαναγγείλει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προσβλήθηκε από τον κορωνοϊό, ανήγγειλε χθες Δευτέρα ότι θα ξαναρχίσει «σύντομα» την προεκλογική του εκστρατεία, λίγο πριν αναχωρήσει από το στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, όπου είχε εισαχθεί, για να επιστρέψει στον Λευκό Οίκο.

«Θα επιστρέψω στο πεδίο για την προεκλογική εκστρατεία μου σύντομα!!!», ανέφερε μέσω Twitter ο Ρεπουμπλικάνος, που διεκδικεί την επανεκλογή του στην προεδρία την 3η Νοεμβρίου, συμπληρώνοντας στην ίδια ανάρτηση ότι «τα μέσα ενημέρωσης που διασπείρουν ψευδείς ειδήσεις δεν μεταδίδουν παρά ψευδείς δημοσκοπήσεις».

Ο Αμερικανός πρόεδρος βγήκε χθες Δευτέρα από το στρατιωτικό νοσοκομείο Ουόλτερ Ριντ, όπου του προσφέρθηκαν φροντίδες μετά τη μόλυνσή του από τον κορωνοϊό, κι επέστρεψε στον Λευκό Οίκο.

Φορώντας μάσκα, βάδισε από την κεντρική είσοδο ως τη λιμουζίνα που τον μετέφερε στο προεδρικό ελικόπτερο, το Marine One, για τη σύντομη πτήση της επιστροφής στο κτήριο της αμερικανικής προεδρίας, σφίγγοντας τη γροθιά και κατόπιν υψώνοντας τον αντίχειρα προς τις κάμερες προτού μπει στο αυτοκίνητο.

Όταν δημοσιογράφος φώναξε την ερώτηση πόσοι άνθρωποι έχουν μολυνθεί στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ αποκρίθηκε «ευχαριστώ πάρα πολύ».

Βγήκε από το ελικόπτερο, συνεχίζοντας να φορά μάσκα, σε ένα σημείο του περιβόλου της προεδρίας με γρασίδι. Ανέβηκε μερικά σκαλιά, έβγαλε τη μάσκα, ύψωσε ξανά τον αντίχειρα και στάθηκε μπροστά στις κάμερες, με το πρόσωπο ακάλυπτο, για αρκετές στιγμές.

Ο Ρεπουμπλικάνος δήλωσε κατόπιν πως αισθάνεται «πολύ καλά».

