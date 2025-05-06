Έκπληξη στη Μπούντεσταγκ: Ο Μερτς δεν εκλέχτηκε καγκελάριος - Όλες οι εξελίξεις

Με ψήφους 310 υπέρ, 307 κατά και 3 αποχές, ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) Φρίντριχ Μερτς δεν κατόρθωσε να εκλεγεί καγκελάριος κατά την πρώτη ψηφοφορία στην Bundestag. Απαιτούνταν 316 ψήφοι επί συνόλου 630 βουλευτών.

Μετά την αποτυχία του Φρίντριχ Μερτς να εκλεγεί καγκελάριος κατά την πρώτη ψηφοφορία στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, η Bundestag έχει τώρα 14 ημέρες προκειμένου να πραγματοποιήσει νέα ψηφοφορία, στην προσπάθεια ο υποψήφιος να συγκεντρώσει το 50% +1 του συνόλου των μελών της. Εάν εξακολουθεί να μην επιτυγχάνεται πλειοψηφία, σε έναν τρίτο γύρο αρκεί η απλή πλειοψηφία των παρόντων βουλευτών.

Πρόκειται για γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί στη μεταπολεμική ιστορία της ομοσπονδιακής δημοκρατίας της Γερμανίας, τη στιγμή μάλιστα που θεωρείτο βέβαιο ότι ο Φρίντριχ Μερτς θα εξασφάλιζε σήμερα μια άνετη νίκη.

