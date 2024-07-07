Οι κάλπες άνοιξαν στη Γαλλία, στις 09.00 ώρα Ελλάδας και 43,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι καλούνται να εκλέξουν 501 βουλευτές κατά τον σημερινό δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών.

Στον σημερινό δεύτερο γύρο σε 409 εκλογικές περιφέρειες θα αναμετρηθούν δύο υποψήφιοι, σε 89 περιφέρειες τρεις υποψήφιοι και σε 2 περιφέρειες τέσσερις υποψήφιοι. Εκλέγεται ο πρώτος.

Σε περίπου 200 εκλογικές περιφέρειες, που με βάση τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου θα έπρεπε να αναμετρηθούν τρεις υποψήφιοι, οι παρατάξεις του Γάλλου προέδρου και της αριστεράς αποφάσισαν στις αρχές της εβδομάδας να αποσύρουν τους υποψήφιους τους που δεν είχαν σημαντικές πιθανότητες να εκλεγούν, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό τις πιθανότητες να εκλεγεί ο μη ακροδεξιός υποψήφιος. Έτσι οι πλέον πρόσφατες δημοσκοπήσεις, που ωστόσο θεωρούνται υψηλού κινδύνου, εμφανίζουν το κόμμα της Μαρίν Λεπέν να έρχεται πρώτο σε έδρες χωρίς ωστόσο να έχει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών (289) στη νέα γαλλική Εθνοσυνέλευση.

