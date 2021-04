Λονδίνο, Θανάση Γκαβός

Στην πλήρη εκκένωση του μεγάλου σιδηροδρομικού σταθμού London Bridge στη βρετανική πρωτεύουσα έχουν προχωρήσει οι αρχές ασφαλείας, μετά από την αναφορά υπόπτου πακέτου σε συρμό.

Όλα τα τρένα που εξυπηρετούσαν το σταθμό έχουν εκτραπεί ή ακυρωθεί.

Οι αρχές καλούν τον κόσμο να αποφεύγει την περιοχή, μέχρι να αξιολογηθεί το πακέτο, ενώ στην περιοχή υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία.

⚠️NEW: #LondonBridge - Disruption to and from London Bridge expected until 13:45.



ℹ️ More details: https://t.co/gltYARRggQ