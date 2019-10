Ομόθυμη καταδίκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις παράνομες γεωτρήσεις στην Κυπριακή ΑΟΖ και στην τουρκική επέμβαση στην βορειοανατολική Συρία.

Στα συμπεράσματα της συνόδου των Ευρωπαίων ΥΠΕΞ, οι υπουργοί εισηγούνται κυρώσεις σε όσους μετέχουν σε παράνομες γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο και δεσμεύονται για αναστολή των εξαγωγών όπλων στην Άγκυρα.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτως ενωμένη», έγραψε στο Twitter η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική Φεντερίκα Μογκερίνι, ανακοινώνοντας τη συμφωνία που υπήρξε μεταξύ των κρατών - μελών για τις εξελίξεις στη βορειοανατολική Συρία και για τις τουρκικές γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Agreement found at Foreign Affairs Council on Conclusions on both North East #Syria and on Turkish drillings in Eastern Mediterranean. The #EU is fullly united — Federica Mogherini (@FedericaMog) October 14, 2019

Οι Ευρωπαίοι ΥΠΕΞ για τις παράνομες γεωτρήσεις της Άγκυρας

Η σύνοδος επαναβεβαίωσε την πλήρη αλληλεγγύη του Συμβουλίου της ΕΕ προς την Κύπρο, «όσον αφορά το σεβασμό της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

«Το Συμβούλιο, βασιζόμενο στις προπαρασκευαστικές εργασίες που έχουν ήδη αναληφθεί, συμφωνεί με τη θέσπιση ενός καθεστώτος-πλαισίου περιοριστικών μέτρων που απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την παράνομη γεωτρητική δραστηριότητα υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο και καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο και τον Επιτροπή να υποβάλει σύντομα προτάσεις για το σκοπό αυτό», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

The @EUCouncil adopted conclusions on #Turkey's illegal drilling activities in the #EastMed.

➡ The Council reaffirms its full solidarity with Cyprus



Read the conclusions 👇

— EU Council Press (@EUCouncilPress) October 14, 2019

Καταδίκη της τουρκικής επιχείρησης στη Συρία

Ομόθυμη είναι η ευρωπαϊκή καταδίκη τις τουρκικής επιχείρησης στην βορειοανατολική Συρία, καθώς στο κείμενο συμπερασμάτων αναφέρεται ότι θέτει σε «σοβαρό κίνδυνο τη σταθερότητα και την ασφάλεια του συνόλου της περιφέρειας».

Μάλιστα, σύμφωνα με το Reuters, οι χώρες της ΕΕ δεσμεύθηκαν να αναστείλουν τις εξαγωγές όπλων στην Τουρκία, όμως δεν επέβαλαν στη χώρα το ευρωπαϊκό εμπάργκο όπλων που επεδίωκαν η Γαλλία και η Γερμανία.



Πηγή: skai.gr