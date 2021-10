Θεωρείτο ένα από τα αστέρια της σουηδικής χιπ χοπ: ο Einar, ένας Σουηδός ράπερ ηλικίας 19 ετών τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στη Στοκχόλμη, μια υπόθεση που προκάλεσε σοκ στη χώρα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια αύξηση των περιστατικών ένοπλων ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών.

Το έγκλημα σημειώθηκε έπειτα από μια σειρά επιθέσεων, απαγωγών και εγκληματικών υποθέσεων τα τελευταία χρόνια, που αποτυπώνουν την ολοένα και αυξανόμενη βία στη σκηνή της σουηδικής "gangsta rap".

Live By The Gun, Die By The Gun #Einar pic.twitter.com/Gjw2gx3j4G