Ποιος είπε ότι μόνο οι Γαλάτες είναι τρελοί; Μάλλον είναι και οι Ολλανδοί, που βούτηξαν στη Βόρεια Θάλασσα ανήμερα της πρωτοχρονιάς η οποία είχε πολικές θερμοκρασίες!

Μικροί, μεγάλοι και… πολύ μεγάλοι ντυμένοι Άγιοι Βασίληδες, τήρησαν το έθιμο, και απόλαυσαν(;) τις παγωμένες βουτιές συνοδεία, βέβαια, και του απαραίτητου «μαγικού ζωμού» (βλέπε αλκοόλ).



Dutch courage! Thousands take chilly seaside plunge into the #NewYear pic.twitter.com/pzEC98Bcud