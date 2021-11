Τουλάχιστον 84 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη βυτιοφορόρου που μετέφερε πετρέλαιο, σε προάστιο της πρωτεύουσας της Σιέρα Λεόνε, Freetown.

Απίστευτες εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος, το οποίο θυμίζει εμπόλεμο σκηνικό, κάνουν τον γύρο στα social media. Φωτιές καίνε σε διαφορετικά σημεία και ο κόσμος παρακολουθεί σοκαρισμένος.

Tanker explosion kills hundreds at a gas station on Friday night in Wellington a surbub in #Freetown according to Disaster Management Agency rescue efforts underway @AFP pic.twitter.com/YjDpafGGe1