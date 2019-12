Η Επιτροπή Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ενέκρινε τα δύο άρθρα με τα οποία το Σώμα σκοπεύει να αποπέμψει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για μια ιστορική απόφαση στις ΗΠΑ, που ενδέχεται να οδηγήσει στην καθαίρεση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Η αρμόδια επιτροπή μετά από μία μαραθώνια συνεδρίαση ενέκρινε με ψήφους 23 υπέρ έναντι 17 κατά να προωθηθούν στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων δύο άρθρα περί καθαίρεσης του Ντόναλντ Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας.

Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Trump faces historic impeachment vote after house panel charges him with abusing office https://t.co/USATFpJX7x

BREAKING: In historic votes, US House Judiciary Cmte. moves to advance 2 articles of impeachment against President Trump for full votes in the US House. https://t.co/fGXcs0KBdE