Κάλεσμα στoν Μπόρις Τζόνσον να πραγματοποιήσει σύντομα την ψηφοφορία για το Brexit στο βρετανικό κοινοβούλιο και να αποσαφηνίσει τα σχέδιά του, απηύθυνε την Παρασκευή ο νέος πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Έπειτα από τον θρίαμβο του βρετανού πρωθυπουργού στις εκλογές, ο Μισέλ συνεχάρη τον Τζόνσον, δηλώνοντας ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τη Βρετανία καλώντας ωστόσο το Λονδίνο να εργαστεί καλή τη πειστεί.

"Αναμένουμε το συντομότερο δυνατόν μια ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο...είναι σημαντικό να υπάρξει σαφήνεια το συντομότερο δυνατό", είπε ο Μισέλ στους δημοσιογράφους προσερχόμενος για την δεύτερη μέρα της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

I would like to congratulate @BorisJohnson on his victory.



We expect a vote on the withdrawal agreement as soon as possible. #EU is ready for the next phase. We will negotiate a future trade deal which ensures a true level playing field.