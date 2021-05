Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη συμφωνία με τις εταιρείες Pfizer και BioNTech για την προμήθεια 900 εκατομμυρίων εγγυημένων δόσεων του εμβολίου κατά του κορωνοϊού, με το δικαίωμα αγοράς ακόμη 900 εκατομμυρίων δόσεων, για την περίοδο 2021-2023, ανακοίνωσε το Σάββατο η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η @EU_Commission υπέγραψε μόλις, ένα συμβόλαιο για την εγγυημένη παράδοση 900 εκατομμυρίων δόσεων (με δυνατότητα επιπλέον παράδοσης +900 εκατομμυρίων δόσεων) με την @BioNTech_Group και την @Pfizer, για τη χρονική περίοδο 2021-2023» όπως ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Twitter, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Επιτροπής προανήγγειλε νέα συμβόλαια και άλλες τεχνολογίες εμβολίων.

Η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρες που επιτρέπουν τη δωρεά και τη μεταπώληση δόσεων. Προβλέπει επίσης μηνιαία προγράμματα παράδοσης και κυρώσεις για πιθανές καθυστερήσεις.

Αρνητική εμφανίστηκε το βράδυ της Παρασκευής η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στην πρόταση του Τζο Μπάιντεν για άρση πατέντας στα εμβόλια κατά του κορωνοϊού, ενώ επιφυλακτικός στην πρόταση Μπάιντεν για άρση των πατεντών στα εμβόλια εμφανίστηκε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Σημειώνεται ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ανακοίνωσε ότι εξακολουθεί να παρακολουθεί αν υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ των εμβολίων των εταιριών Pfizer/BioNTech και Moderna και της εμφάνισης περιπτώσεων θρομβοεμβολών, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει διαπιστωθεί μέχρι τώρα.



🇪🇺 vaccination is progressing well.



Now we prepare the next stage in our response:



➡️giving booster shots

➡️dealing with possible escape variants

➡️allowing for vaccination of children & teenagers