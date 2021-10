Εδώ η τουρκική λίρα χάνεται, οδηγούμενη από υποτίμηση σε υποτίμηση, και ο Ταγίπ Ερντογάν βλέπει παγκόσμια οικονομική… κυριαρχία.



«Η Τουρκία θα πετύχει "σίγουρα" τον στόχο της να γίνει μία από τις 10 κορυφαίες οικονομίες στον κόσμο, δήλωσε το Σάββατο ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν» σε εκδήλωση του κόμματός του στο Εσκί Σεχίρ.



«Το Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKΡ) έχει ξεπεράσει πολλές προκλήσεις τα τελευταία 19 χρόνια και θα συνεχίσει να καθοδηγεί επιδέξια την Τουρκία στην 100η επέτειό της (σ.σ από την ίδρυση του σύγχρονου τουρκικού κράτους) το 2023» ισχυρίστηκε ο Ερντογάν.



«Σίγουρα θα πετύχουμε τον στόχο μας να γίνουμε μία από τις 10 μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Επιδιώκουμε αυτόν τον στόχο χωρίς καμία διακοπή στις προσπάθειές μας», υποστήριξε.

«Καταβάλλουμε προσπάθειες στο εσωτερικό και στο εξωτερικό για να διασφαλίσουμε ότι η τουρκική οικονομία στέκεται σε σταθερούς πυλώνες επενδύσεων, παραγωγής, εξαγωγών και απασχόλησης».

Κατά την επίσκεψή του σε τρεις αφρικανικές χώρες αυτή την εβδομάδα, ο Ερντογάν είπε ότι η Τουρκία επεκτείνει την επιρροή της σε μια περιοχή όπου πριν από 15 με 20 χρόνια είχε ελάχιστη παρουσία.



«Ο συνολικός όγκος εμπορικών συναλλαγών με τις αφρικανικές χώρες σήμερα είναι πάνω από 25 δισεκατομμύρια δολάρια», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι επενδύσεις της Τουρκίας σε ολόκληρη την Αφρική ξεπερνούν τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Πρόσθεσε ότι περισσότεροι από 11.000 Αφρικανοί που έχουν αποφοιτήσει από τουρκικά πανεπιστήμια υπηρετούν ως εθελοντές απεσταλμένοι για την Τουρκία στις χώρες τους.

Eξάλλου, εντολή στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών προκειμένου να κηρυχθούν «ανεπιθύμητα πρόσωπα» (personae non gratae) οι 10 πρέσβεις που ζήτησαν την αποφυλάκιση του Οσμάν Καβαλά, έδωσε ο τούρκος πρόεδρος κατά δήλωσή του. «Δόθηκαν οι απαραίτητες οδηγίες στο υπουργείο Εξωτερικών» ανέφερε.

