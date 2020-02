Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Α&Μ, στο Τέξας.

Σύμφωνα με το Sputnik, το πανεπιστήμιο εξέδωσε σχετική ανακοίνωση σήμερα, Δευτέρα.

Προληπτικά απομακρύνθηκαν οι μαθητές και το ακαδημαϊκό προσωπικό από το πανεπιστήμιο.

Students, faculty and staff are instructed to take shelter and stay in place until further notice. This is a precautionary measure.



A&M-Commerce UPD is actively investigating three gunshot victims in Pride Rock Residence Hall on the A&M-Commerce campus. There have been two con