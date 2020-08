Τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τρολάρει μέσω twitter λογαριασμός προσκείμενος στον Λίβυο στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, αναφέροντας ότι η ελληνική κυβέρνηση συνάπτει συμμαχίες, ενώ η Άγκυρα οδηγείται σε διπλωματική απομόνωση.



«Αγαπητέ Ερντογάν, ενώ εσύ απομονώνεσαι και δαιμονοποιείσαι• H Ελλάδα κάνει νέους φίλους. Λιβύη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία» αναφέρεται χαρακτηριστικά στον ανεπίσημο λογαριασμό του LNA (Λιβυκός Εθνικός Στρατός) στο Twitter.

Στο tweet παρατίθενται φωτογραφίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Χαλίφα Χαφτάρ, τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, και άλλους άραβες ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας και των ΗΕΑ.

Dear #Erdogan as you become isolated and demonized ; #Greece is making new friends.#Libya #UAE #Egypt #SaudiArabia pic.twitter.com/O7JdikRUwx