Οι δυνάμεις του Λιβυκού Εθνικού Στρατού (LNA) του στρατάρχη Χαφτάρ, καταγγέλλουν πως την Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου, έφτασε στο λιμάνι της Τρίπολης πλοίο που μετέφερε τουρκικά όπλα και θωρακισμένα οχήματα.

Η καταγγελία έγινε από τον εκπρόσωπο του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Άχμεντ αλ Μισμάρι. Μάλιστα στον λογαριασμό του LNA στο Twitter αναρτήθηκε βίντεο που ισχυρίζεται έχουν τραβηχτεί στο αμπάρι του εν λόγω πλοίου και δείχνουν τεθωρακισμένα οχήματα. Πρόκειται για τουρκική εισβολή που παραβιάζει κάθε κανόνα του Διεθνούς Δικαίου, αναφέρει το LNA.

Turkish ship that it landed in the port of Tripoli last Tuesday, January 28, 2020

This is confirmed by the General Command that it is a #Turkish invasion that violates all international laws and norms and violates the ceasefire in the western region.#GNA #Libya pic.twitter.com/lNgJUq8iRM