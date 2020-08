Στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρεται μέσω twitter λογαριασμός προσκείμενος στον Λίβυο στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ, αναφέροντας ότι δημιουργεί μια κρίση κάθε μήνα με διαφορετικές χώρες ως αντιπερισπασμό για την πτώση της οικονομίας στην χώρα και της κακής διαχείρισης αυτής.

«Ο Ερντογάν της Τουρκίας δημιουργεί μια κρίση κάθε μήνα με διαφορετικές χώρες ως έναν τρόπο για να ενθαρρύνει τον εθνικισμό και τον θρησκευτικό εξτρεμισμό στο «σπίτι» και να αποσπά την προσοχή από μια κακομεταχειριζόμενη οικονομία που καταρρέει», αναφέρεται χαρακτηριστικά στον ανεπίσημο λογαριασμό του LNA (Λιβυκός Εθνικός Στρατός) στο Twitter.

#Turkey’s #Erdogan creates a crisis every month with different countries as a way to fan nationalism and religious extremism at home and distract from a mishandling collapsing economy.



#Libya #Egypt #Syria #Iraq #Greece #Cyprus #France #Austria #UAE #SaudiArabia #Jordan #EU pic.twitter.com/YSbkNV4Zxv