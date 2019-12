Η προστασία του κλίματος απαιτεί θυσίες, αλλά πόσο μεγάλες θυσίες; Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είχε βρεθεί στο Τορίνο, προερχόμενη από τη Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα στη Μαδρίτη και συμμετέχοντας σε μία τοπική κινητοποίηση. Θέλησε να επιστρέψει με το τρένο στη Σουηδία, μέσω Ελβετίας και Γερμανίας. Η νεαρή ακτιβίστρια αποφεύγει τα αεροπλάνα, γιατί εκπέμπουν μεγάλες ποσότητες ρύπων που ευθύνονται για την κλιματική αλλαγή. Αλλά ένα τόσο μεγάλο ταξίδι με το τρένο δεν είναι απλή υπόθεση. Μόνο το δρομολόγιο από το Τορίνο μέχρι τις ακτές της Βαλτικής Θάλασσας, όπου αναχωρούν τα πλοία για τη Σκανδιναβία, διαρκεί πάνω από δεκαπέντε ώρες και προϋποθέτει τουλάχιστον τρεις αλλαγές τρένων.

Ξαφνικά, την Κυριακή, γίνεται viral μία φωτογραφία, στην οποία η Γκρέτα Τούνμπεργκ απεικονίζεται ταλαιπωρημένη, στοιβαγμένη ανάμεσα σε βαλίτσες και καθισμένη στο πάτωμα δίπλα στην πόρτα ενός γερμανικού τρένου υψηλής ταχύτητας (ICE). Αληθοφανής η εικόνα, γιατί πράγματι μερικές φορές τα τρένα στη Γερμανία είναι γεμάτα, ιδιαίτερα σε ώρες αιχμής. Δεν λείπει και ένα σουρεαλιστικό στοιχείο, καθώς πίσω από τη Γκρέτα διακρίνεται αφίσα των Γερμανικών Σιδηροδρόμων (DB) με το διαφημιστικό σύνθημα "Απολαύστε τη διαδρομή". Το μήνυμα της Γκρέτα μέσω Twitter: "Διασχίζοντας τη Γερμανία, σε υπερπλήρη τρένα..."

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o