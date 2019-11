Ένα 12χρονο αγόρι από την Μινεσότα των ΗΠΑ, που πάσχει από αχρωματοψία, συγκίνησε το διαδίκτυο και έγινε viral...

Το παιδί είδε για πρώτη φορά στη ζωή του χρώματα και έβαλε τα κλάματα.

Ο μαθητής φόρεσε ένα ζευγάρι ειδικά γυαλιά και παρότι αρχικά έδειχνε να αντιδρά με ιδιαίτερη ψυχραιμία στην θέαση της… πραγματικότητας, τελικώς λύγισε.

Φόρεσε τα ειδικά γυαλιά, που κοστίζουν περίπου 350 δολάρια, κατά τη διάρκεια μαθήματος και η μητέρα του δηλώνει ότι, φυσικά, θα αγοράσουν στον μικρό ένα ζευγάρι.

Παράλληλα, η μητέρα γνωστοποίησε ότι θα ξεκινήσουν μία καμπάνια στο ίντερνετ, ώστε να συγκεντρωθούν χρήματα και να αγοραστούν γυαλιά και για άλλα παιδιά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τα αποκτήσουν.

A 12-year-old American boy cries tears of joy after he sees colours for the first time in his life with the help of a special pair of glasses pic.twitter.com/swTYxQcfyn