Στην γραμμή της ακύρωσης του μνημονίου Τουρκίας-Τρίπολης για τον καθορισμό των θαλάσσιων ζωνών η Αθήνα προχώρησε χθες σε μία διπλωματική κίνηση-απάντηση στην απουσία της από την Διάσκεψη του Βερολίνου για την Λιβύη.

Η επίσκεψη του επικεφαλής του Εθνικού Λιβυκού Στρατού, Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα, τον οποίο υποδέχθηκε χθες ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έστειλε διεθνώς το μήνυμα ότι η ελληνική κυβέρνηση θα διεκδικήσει τα κεκτημένα της στην περιοχή με βάση το διεθνές δίκαιο και δεν θα δεχθεί τετελεσμένα.

Η επιβεβαίωση ήρθε χθες δια στόματος και του πρωθυπουργού. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί καμία πολιτική λύση για την Λιβύη αν δεν ακυρωθεί το τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και προανήγγειλε βέτο στο Συμβούλιο Κορυφής της Ε.Ε. Ο πρωθυπουργός αναμένεται να έχει σήμερα επικοινωνία με την Γερμανίδα καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ για τις εξελίξεις στη Λιβύη.

Τα βλέμματα τώρα στρέφονται στις σημερινές συναντήσεις του Χαλίφα Χαφτάρ. Στις 10:30 θα επισκεφθεί τον Νίκο Δένδια στο υπουργείο Εξωτερικών για συνομιλίες και στη 13:00 θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

O Εθνικός Λιβυκός Στρατός με ανήρτησε χθες ευχαριστίες στην Ελλάδα για την φιλοξενία και τα μέτρα ασφαλείας για τον στρατηγό, Χαλίφα Χαφτάρ.

Thank you #Greece for keeping him safe. pic.twitter.com/RK6owMXmZL