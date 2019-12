Έπειτα από τις κυρώσεις που ενέκρινε η Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας στην Τουρκία για την εισβολή της στη Συρία και την αγορά των S400, έρχεται δεύτερο χτύπημα για τον Ερντογάν, καθώς ψηφίστηκε η αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων.

«Τώρα είναι η στιγμή η Γερουσία να συνασπιστεί και να αδράξει αυτή την ευκαιρία για να αλλάξει τη στάση της Τουρκίας», είχε δηλώσει ο πρόεδρος της Επιτροπής Τζιμ Ρις.

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών ψήφισε σήμερα, Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου, την αναγνώριση της γενοκτονίας των Αρμενίων, κάτι που στο παρελθόν ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ είχε εμποδίσει επανειλημμένως.

Την είδηση γνωστοποίησε ο Γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ, στο Twitter.

BREAKING: Our resolution to recognize and commemorate the #ArmenianGenocide just passed the United States Senate. pic.twitter.com/TVbaneuOaq