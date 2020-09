Στην «αρένα» της τηλεμαχίας Ντόναλντ Τραμπ – Τζο Μπάιντεν, ο τέως αντιπρόεδρος των Δημοκρατικών ήταν ο «μονομάχος» που αναδείχθηκε νικητής σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης του τηλεοπτικού δικτύου CNN.

Είναι ενδεικτικό ότι έξι στους δέκα Αμερικανούς που παρακολούθησαν την τηλεμαχία μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζο Μπάιντεν θεωρούν πως ο υποψήφιος των Δημοκρατικών έκανε την καλύτερη εμφάνιση ενώ μόλις το 28% υποστηρίζει πως ο Τραμπ ήταν καλύτερος .



Σε συνεντεύξεις με τους ίδιους ψηφοφόρους πριν από το ντιμπέιτ το 56% δήλωσε ότι ανέμενε πως ο Μπάιντεν θα ήταν καλύτερος ενώ μόλις το 43% πίστευε περισσότερο στον Τραμπ.



Πάντως αποτέλεσμα της δημοσκόπησης είναι σχεδόν το ίδιο με αυτό που είχε γίνει το 2016 μετά το πρώτο ντιμπέιτ μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Χίλαρι Κλίντον. Στην τότε δημοσκόπηση το 62% θεωρούσε πως η Κλίντον κέρδισε την τηλεμαχία και ποσοστό 27% πίστευε πως ο Τραμπ ήταν ο νικητής.



Στη σημερινή δημοσκόπηση περίπου τα 2/3 των ερωτηθέντων υποστήριξαν πως οι απαντήσεις του Μπάιντεν ήταν πιο αληθινές από του Τραμπ (65% υπέρ του Μπάιντεν και 29% υπέρ του Τραμπ) και πως οι επιθέσεις του προς τον πρόεδρο ήταν περισσότερο δικαιολογημένες. Συνολικά, το 69% θεωρεί δίκαιες τις επιθέσεις στον Τραμπ ενώ μόλις το 32% εξέλαβε ως δίκαιες τις επιθέσεις του Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε με σφοδρότητα στον Τζο Μπάιντεν διότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών για την προεδρία δηλώνει πως είναι διατεθειμένος να αναστείλει μεγάλο μέρος της αμερικανικής οικονομίας εάν καταγραφεί νέα έξαρση της πανδημίας του κορονοϊού.

«Θέλει να κλείσει την οικονομία», είπε ο Τραμπ, τονίζοντας ότι «ακόμη περισσότεροι» Αμερικανοί θα υποστούν πλήγμα εάν υπάρξει αναστολή της δραστηριότητας σε τομείς της οικονομίας.

«Αν μας κλείσει ξανά, θα καταστρέψει αυτή τη χώρα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, αναφερόμενος στην προσέγγιση του Μπάιντεν για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Σύμφωνα με τον ένοικο του Λευκού Οίκου, οι Δημοκρατικοί θέλουν να ανασταλεί η οικονομική δραστηριότητα ώστε να χάσει τις εκλογές. «Είναι πολιτικό αυτό το πράγμα», υποστήριξε.

Εξάλλου, οι δύο υποψήφιοι ενεπλάκησαν επίσης σε αντεγκλήσεις για τη χρήση μαρκών, με τον πρόεδρο να βγάζει μια μάσκα και να την κραδαίνει λέγοντας ότι καλύπτει το πρόσωπό του όταν χρειάζεται και τον Μπάιντεν να τον επικρίνει διότι είχε πει, μισοαστεία-μισοσοβαρά, πως αν υπήρχε σε ενέσιμη μορφή απολυμαντικό όπως η χλωρίνη, θα έκανε «πολύ καλό».

«Θα μπορούσες ίσως να κάνεις μια ένεση χλωρίνης στο μπράτσο, αυτό θα τα έλυνε όλα», είπε σαρκαστικά ο Μπάιντεν, ο οποίος επέκρινε επίσης τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο για τη διαβεβαίωσή του πως ο ιός θα «εξαφανιζόταν».

Απεναντίας «έχει πεθάνει πολύς κόσμος», είπε ο Μπάιντεν.

Οι ερωτηθέντες που παρακολούθησαν τη συζήτηση σε μεγάλο βαθμό δήλωσαν ότι εμπιστεύτηκαν περισσότερο τον τέως αντιπρόεδρο έναντι του σημερινού προέδρου σε σημαντικά ζητήματα που καλύφθηκαν στην τηλεμαχία, συμπεριλαμβανομένης της φυλετικής ανισότητας (66% εμπιστεύονται περισσότερο τον Μπάιντεν , 29% τον Τραμπ), την υγειονομική περίθαλψη (66% Μπάιντεν έναντι 32% Τραμπ), την πανδημία του κορωνοϊού (64% Μπάιντεν έναντι 34% Τραμπ) και τις υποψηφιότητες για το Ανώτατο Δικαστήριο (54% Μπάιντεν έναντι 43% Τραμπ).



Ωστόσο, όσον αφορά την οικονομία, οι ερωτώμενοι που παρακολούθησαν τη συζήτηση εμφανίστηκαν μοιρασμένοι, με το 50% να λέει ότι προτίμησε τον Μπάιντεν και το 48% Τραμπ.



Συνολικά, το 63% του δείγματος που παρακολούθησε τη συζήτηση δήλωσε ότι ο Μπάιντεν είχε το καλύτερο σχέδιο για την επίλυση των προβλημάτων της χώρας (το 30% επέλεξε τον Τραμπ) και ότι φαινόταν να είναι ο ισχυρότερος ηγέτης (55% Μπάιντεν έναντι 43% του Τραμπ).



'There's nothing smart about you, Joe,' #Trump tells #Biden amid #COVID19 discussion during #PresidentialDebate2020



FULL STORY: https://t.co/FmCEnMMhYZ pic.twitter.com/7dDjilzWcm