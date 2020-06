Οι Δημοκρατικοί στο αμερικανικό Κογκρέσο έκλιναν σήμερα το γόνυ για οκτώ λεπτά και 46 δευτερόλεπτα σιωπής αποτείνοντας φόρο τιμής στον Τζορτζ Φλόιντ και άλλους Αφροαμερικανούς «που έχασαν άδικα τη ζωή τους», προτού παρουσιάσουν την πρότασή τους για μια μεταρρύθμιση της αστυνομίας. Ο λευκός αστυνομικός που προκάλεσε τον θάνατο του Φλόιντ αναμένεται να εμφανιστεί αργότερα σήμερα για πρώτη φορά ενώπιον δικαστηρίου στη Μινεάπολις.

Congressional Democrats kneel in silence in Emancipation Hall for 8 minutes and 46 seconds in remembrance of George Floyd. Via The Hill pic.twitter.com/RPNjJWQFAS