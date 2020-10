Διαδικασία επί παραβάσει εκκίνησε επίσημα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά της Κύπρου και της Μάλτας σχετικά με την υπόθεση των λεγόμενων «χρυσών διαβατηρίων».

Οι κυβερνήσεις των δυο χωρών έχουν διορία δύο μηνών για να απαντήσουν στις προειδοποιητικές επιστολές που έλαβαν. «Εάν οι απαντήσεις δεν είναι ικανοποιητικές, η Κομισιόν ενδέχεται να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη επί του θέματος», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Η Επιτροπή χαρακτηρίζει ανησυχητική την απόδοση υπηκοότητας από αυτά τα κράτη μέλη (που είναι συνεπώς και απόδοση ευρωπαϊκής υπηκοότητας), με αντάλλαγμα προκαθορισμένες πληρωμές ή επενδύσεις σε άτομα που δεν έχουν πραγματική σχέση με τα εν λόγω κράτη.

Αναφέρει μεταξύ άλλων, ότι τέτοιες πρακτικές δεν είναι συμβατές με τις κοινοτικές αρχές και ειδικότερα με το άρθρο 4 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

