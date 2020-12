Η δήμαρχος του Σικάγο δήλωσε χθες Τετάρτη ότι της προκάλεσε αποτροπιασμό η επιδρομή της αστυνομίας το 2019 στο σπίτι μιας Αφροαμερικανίδας, ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο το οποίο μεταδόθηκε αυτή την εβδομάδα και στο οποίο φαίνεται η αστυνομία να περνά χειροπέδες στη γυναίκα την ώρα που είναι γυμνή.

Η δήμαρχος Λόρι Λάιτφουτ επέκρινε επίσης την αστυνομία η οποία προσπάθησε να εμποδίσει το δίκτυο CBS να μεταδώσει το βίντεο από την επιδρομής της στο σπίτι της γυναίκας, της Ανζανέτ Γιάνγκ.

“Μου προκάλεσε αποτροπιασμό ως άνθρωπο, ως Αφροαμερικανίδα και ως γονέα”, κατήγγειλε η Λάιτφουτ στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. “Η αξιοπρέπεια της Γιάνγκ, αυτή που εκείνη και όλοι μας αξίζουμε, της αφαιρέθηκε και αυτό είναι απλώς αδικαιολόγητο”, τόνισε.

