Με εισιτήρια για τον τελικό του EURO2020 επιχειρεί να δελεάσει ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν τους κατοίκους της βρετανικής πρωτεύουσας προκειμένου να εμβολιαστούν.

Όπως ανέφερε σε ανάρτησή του στο twitter, δύο εισιτήρια του τελικού του EURO 2020 θα δοθούν σε Βρετανούς που θα αποφασίσουν να εμβολιαστούν με την 1η δόση από τις 6 έως τις 8 Ιουλίου, ενώ άλλα 50 διπλά εισιτήρια θα δοθούν για τη ζώνη των οπαδών, στην πλατεία Τραφάλγκαρ.

They could also win one of 50 pairs of tickets to watch from London’s iconic Trafalgar Square Fan Zone. I’ll share more information here tomorrow morning on how to enter, but in the meantime, here’s a list of places you can walk in and get your vaccine: https://t.co/zcxCmjxTnz