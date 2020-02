Απρόοπτη εξέλιξη είχε η δίκη του Χάρβεϊ Γουάινσταϊν σε δικαστήριο της Νέας Υόρκης τη Δευτέρα όταν η μία από τις δύο βασικές μάρτυρες κατηγορίας, η ηθοποιός Τζέσικα Μαν, κατέρρευσε μετά από κρίση πανικού που υπέστη λόγω της τετράωρης εξαντλητικής «επίθεσης» των δικηγόρων του παραγωγού του Χόλιγουντ που κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις και βιασμούς.

#HarveyWeinstein walking out of court as the judge has sent everyone home early. #JessicaMann was crosses by #DonnaRotunno who attempted to crate a timeline for when the assault allegedly occurred (which #JessicaMann still cannot give use a month or season) pic.twitter.com/1iT5CHRZYw