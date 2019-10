Ομοσπονδιακός δικαστής απεφάνθη τη Δευτέρα ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ οφείλει να παραδώσει τις φορολογικές δηλώσεις του των τελευταίων οκτώ ετών σε εισαγγελείς του Μανχάταν, απορρίπτοντας το επιχείρημά του ότι λόγω αξιώματος απολαμβάνει ασυλίας από τις ποινικές έρευνες.

Το επιχείρημα του Τραμπ περί ασυλίας είναι «αντίθετο προς την κυβερνητική δομή του κράτους και τις συνταγματικές αρχές του», επισήμανε ο δικαστής Βίκτορ Μαρέρο στην 75σέλιδη απόφασή του.

«Το δικαστήριο δεν μπορεί να συμφωνήσει σε μια εικόνα προεδρικής ασυλίας που θα τοποθετούσε τον πρόεδρο πάνω από τον νόμο, συμπλήρωσε ο Μαρέρο.

Πολύ σύντομα, ο Αμερικανός πρόεδρος κατέθεσε έφεση στο εφετείο του Μανχάταν, κάτι που εμπόδισε προσωρινά τον εισαγγελέα του Μανχάταν Σάιρους Βανς να κοινοποιήσει την κλήτευση.

The Radical Left Democrats have failed on all fronts, so now they are pushing local New York City and State Democrat prosecutors to go get President Trump. A thing like this has never happened to any President before. Not even close!