Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ έχει απόψε διαβουλεύσεις με τους 27 ηγέτες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το αίτημα αναβολής της αποχώρησης της Βρετανίας, όπως έγινε γνωστό από την εκπρόσωπό του.

Όπως έγραψε στο Twitter η Μίνα Αντρέεβα, μετά την απόρριψη από τη Βουλή των Κοινοτήτων, του χρονοδιαγράμματος για την εξέταση και επικύρωση της συμφωνίας για το Brexit, όπως το ήθελε η βρετανική κυβέρνηση, ο Τουσκ έχει επαφές με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες και συζητά το αίτημα αναβολής του Brexit μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020.

🇪🇺🇬🇧 @EU_Commission takes note of tonight’s result and expects the U.K. government to inform us about the next steps. @eucopresident is consulting leaders on the UK’s request for an extension until 31 January 2020.