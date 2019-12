Ο Ιταλός αστροναύτης Λούκα Παρμιτάνο απηύθυνε σήμερα μια συγκινητική έκκληση από το Διάστημα, προς τους ηγέτες της διεθνούς κοινότητας προκειμένου να βάλουν τέλος στην τακτική του στρουθοκαμηλισμού στο θέμα της κλιματικής αλλαγής.

Σε μια παρέμβασή του μέσω βιντεοζεύξης από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο αστροναύτης είπε, κατά τη διάρκεια της Συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα, που διεξάγεται στη Μαδρίτη, ότι η πλεονεκτική θέση που έχει από το διάστημα του προσφέρει μια μοναδική οπτική των καταστροφικών επιπτώσεων των τυφώνων και των πλημμυρών.

ESA's @astro_luca addressed his ‘Message from Space to Earth’ about the changing #climate to delegates at the @UNFCCC #COP25 conference, incl. @antonioguterres, @UN Secretary-General, and @astro_duque, Spain's Minister of Science, Innovation and Universities #Cop25Madrid2019 pic.twitter.com/61toKD46X2