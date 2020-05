Το Ισραήλ διέψευσε την Τετάρτη την τουρκική επικοινωνιακή προπαγάνδα και τις φήμες για πρόθεση οριοθέτησης ΑΟΖ/Υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία. Συγκεκριμένα, η ισραηλινή πρεσβεία στην Τουρκία, σε ανάρτησή της στο Τwitter χαρακτήρισε τα δημοσιεύματα αυτά ως αβάσιμα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα οι φήμες για θαλάσσια οριοθέτηση μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας.

«Απαντώντας σε κάποια αβάσιμα δημοσιεύματα που φέρουν το Ισραήλ να προτίθεται να υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Τουρκία, θα θέλαμε να δηλώσουμε ότι αυτές οι ειδήσεις αποτελούν ισχυρισμούς που δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια», τονίζει η ισραηλινή πρεσβεία στην Άγκυρα.

Συγκεκριμένα το Eha Medya, που ελέγχεται από την Τουρκική Κυβέρνηση παρουσίασε την Τετάρτη χάρτες πλάγιας οριοθέτησης της Τουρκίας με Λιβύη-Ισραήλ, σημειώνοντας: «Η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο μπορεί να φαίνεται έτσι, μετά από μια πιθανή συμφωνία ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, η οποία αναφέρθηκε πρόσφατα από διάφορες πηγές. Εάν πραγματοποιηθεί αυτή η συμφωνία, θα απογοητεύσει τη συμμαχία ΗΑΕ-Ελλάδας Κύπρου-Αιγύπτου και Γαλλίας».

The situation in the East Med may seem like this, after a possible continental shelf agreement between Turkey and Israel which was recently mentioned by different sources.



