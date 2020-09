Διαψεύδει η Μόσχα τους ισχυρισμούς ότι στηρίζει την τουρκική προκλητικότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε ως προκλητικούς τους ισχυρισμούς ότι οι «επιθετικές» ενέργειες της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο οφείλονται στη στήριξη της Μόσχας, όπως μεταδίδει το sputnik.

«Τέτοιους συλλογισμούς μπορώ να τους χαρακτηρίσω παρά μόνο προκλητικούς», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως η Μόσχα,δεν προσδοκά οφέλη μέσα από διακρατικές διαμάχες, προβλήματα, συγκρούσεις και αυτό «ισχύει πλήρως για μια τόσο ευαίσθητη και εκρηκτική περιοχή όπως η Ανατολική Μεσόγειος».

«Δεν ωθούμε κανέναν σε επιθετικές ενέργειες. Η συνεργασία μας, ιδίως με την Τουρκία, δεν στρέφεται εναντίον τρίτων χωρών» τόνισε.

💬 #Zakharova: We do not seek to benefit from cross-border discord. This approach fully applies to the Eastern #Mediterranean, a sensitive and explosive region. #Russia stands for resolving all disputes only through political dialogue. pic.twitter.com/1ucKK6r8yR