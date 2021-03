Την απόφαση της να αποσύρει την υποψηφιότητάς της από τη θέση του ΓΓ. του ΟΟΣΑ έκανε γνωστή τη Δευτέρα η Άννα Διαμαντοπούλου μέσω Twitter.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, η απόφαση αυτή έχει σαν στόχο να «διευκολύνει τη συναίνεση στη διαδικασία επιλογής».

Παράλληλα, η κ. Διαμαντοπούλου εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στον Κυριάκο Μητσοτάκη «για τη συνεχή εμπιστοσύνη και υποστήριξη» που της παρείχε, στην υποψηφιότητά της.

I decided to withdraw my bid to be SG of the #OECD, in an effort to facilitate consensus in the selection process. Grateful to @PrimeministerGR for his constant trust & endorsement. Grateful, also, to member-countries, whose support placed my candidacy at the third top place.