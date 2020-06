Λιτά αλλά με λαμπρότητα γιορτάστηκαν τα 94α γενέθλια της Βασίλισσας Ελισάβετ της Αγγλίας.

Πραγματοποιήθηκε μια εντυπωσιακή παρέλαση υπό τους ήχους της μπάντας του στρατού στο Κάστρο του Ουίντσορ αντί για τη συνηθισμένη τελετή που γίνεται στο κέντρο του Λονδίνου.

Η βασίλισσα παρακολούθησε ευδιάθετη την τελετή.

Το Μπάκιγχαμ είχε ανακοινώσει ότι ο εορτασμός των γενεθλίων της βασίλισσας θα είναι αρκετά διαφορετικός από ότι συνήθως προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση στα μέτρα ασφαλείας και τις αποστάσεις για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Η βασίλισσα και ο πρίγκιπας Φίλιππος, σύζυγός της εδώ και 72 χρόνια, έχουν μετακινηθεί στο Κάστρο του Ουίνττσορ από τον Απρίλιο για προληπτικούς λόγους λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ο Φίλιππος, που έγινε 99 ετών την Τετάρτη, δεν συμμετείχε στις σημερινές εκδηλώσεις που μεταδόθηκαν ζωντανά από το BBC.

Happy Birthday to Her Majesty The Queen! Enjoy our highlights of the Queen’s Birthday Flypasts of years gone by.



We usually celebrate the Queen's Official Birthday with a flypast over Buckingham Palace.@RoyalFamily @QCSOfficial pic.twitter.com/4YHgi8vzCH